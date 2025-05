Genfit dévoile sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires trimestriel

(AOF) - Genfit a fait le point sur sa situation financière du premier trimestre. Au 31 mars 2025, la trésorerie et ses équivalents s’élevaient à 129,5 millions d’euros, contre 74 millions d’euros un an plus tôt, et 81,8 millions d’euros au 31 décembre 2024. Cette amélioration est principalement due au closing du royalty financing avec HCRx qui a déclenché un versement initial de 130 millions d’euros à Genfit. Cet accord prolonge significativement l’horizon de trésorerie de la société de biopharmaceutique au-delà de la fin de l’année 2027.

Par ailleurs, sur les trois premiers mois de l'année, Genfit a dégagé un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros, contre 1,1 million d'euros un an plus tôt. Les revenus proviennent des redevances reçues d'Ipsen sur les ventes d'Iqirvo.

