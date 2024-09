Genfit: approbation d'Iqirvo dans l'Union européenne

(AOF) - Genfit (+5,80% à 4,56 euros) annonce aujourd’hui l’approbation de la Commission européenne sous condition d’Iqirvo (elafibranor) 80mg comprimés dans le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Cette biotech engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital précise que cette décision fait suite à l’avis positif émis par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), le 26 juillet 2024, et à l’approbation accélérée par la FDA américaine le 10 juin 2024.

" L'approbation d'Iqirvo dans l'UE est un nouveau moment marquant pour Genfit ", déclare le directeur général Pascal Prigent. " Elle apporte une validation supplémentaire de nos capacités scientifiques et cliniques, démontrant que nous sommes capables de mener un candidat-médicament de la phase de découverte jusqu'à la fin d'une phase 3, Iqirvo devenant ainsi une nouvelle option de traitement pour les patients".

Il ajoute que "le paiement attendu de 26,5 millions d'euros, au moment de l'approbation de la tarification et du remboursement d'Iqirvo dans trois pays européens, nous permettra de poursuivre le développement de notre solide pipeline dans d'autres maladies hépatiques graves pour lesquelles le besoin médical demeure non satisfait, notamment l'Acute On-Chronic Liver Failure. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.