GeNeuro participera en janvier à des réunions investisseurs à San Francisco pendant la Conférence JP Morgan et à Paris pour le Biomed Event

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique spécialisée dans la compréhension et la neutralisation de facteurs causaux de la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes, participera à l'événement LifeSci Advisors Corporate Access Event, du 13 au 16 janvier 2020 à San Francisco, USA, qui se déroule dans le contexte de la conférence J.P. Morgan Healthcare.



A cette occasion, la Société annonce qu'une actualisation de sa présentation institutionnelle a été publiée sur son site internet, à l'adresse suivante : http://www.geneuro.com/fr/investisseursfr/documentation/presentations-fr



La Société participera également au Biomed Event, le 28 janvier 2020 à Paris, France.