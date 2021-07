GeNeuro - Information financière et point d'activité du 2ème trimestre 2021

Solidité de la situation financière et forte visibilité :

- Position de trésorerie nette de 9,2 millions d'euros pro forma, suite à l'augmentation de capital réalisée début juillet 2021

- Financement des activités assuré jusqu'à fin 2022



Recrutement finalisé pour l'essai clinique ProTEct-MS de Phase 2 du temelimab dans la sclérose en plaques au Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, à Stockholm, résultats attendus pour T1 2022



Nouvelles données sur le lien entre HERV-W ENV et COVID-19 :

- Publication dans la revue EBioMedicine de The Lancet de données sur la détection de la protéine pathogène HERV-W ENV dans le sang de patients hospitalisés atteints de COVID 19, et sur le lien entre le niveau d'expression de cette protéine et la gravité de la maladie

- Présentation de données suggérant un rationnel biologique des symptômes neuropsychiatriques à long terme qui affectent un sous-ensemble important de patients post COVID-19 (post clôture)