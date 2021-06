GeNeuro et le CIRI renouvellent leur accord de collaboration et l'étendent aux syndromes post-COVID

- Focus désormais élargi au lien entre HERV-W ENV et les dommages à long terme, notamment neurologiques, subis par les patients post-COVID-19



- HERV-W ENV pourrait fournir un rationnel biologique et temelimab pourrait offrir une option thérapeutique pour les syndromes neurologiques et psychiatriques des patients post-COVID-19



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), une société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), et le CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie), à Lyon, France, un institut de recherche de premier plan mondial contre les maladies infectieuses, annoncent aujourd'hui la signature d'une extension de leur accord existant de collaboration et de recherche.