GeNeuro et l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet présentent l'étude ProTEct-MS avec temelimab lors du congrès virtuel MSVirtual2020

? L'étude ProTEct-MS vise à approfondir les effets protecteurs et anti-neurodégénératifs de temelimab chez un groupe de patients dont l'invalidité s'aggrave en l'absence de poussées inflammatoires



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui que le Professeur Fredrik Piehl, de l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, a présenté, lors du congrès virtuel MSVirtual2020 (8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS), le rationnel et les grandes lignes de l'étude clinique de Phase 2 ProTEct-MS avec temelimab, lancée plus tôt cette année.