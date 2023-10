GeNeuro annonce ses résultats du 1er semestre 2023 et fait le point sur ses développements

Solidité de la situation financière assurant une forte visibilité :

o Position de trésorerie de 7,4 M€

o Financement des activités assuré jusqu’au T3 2024



Essai clinique de Phase 2 en cours évaluant le temelimab chez des patients atteints de « COVID long » :

o L’essai de médecine personnalisée évalue le temelimab en tant que thérapie modificatrice de la maladie chez les patients atteints d'un COVID long souffrant de symptômes neurologiques et psychiatriques sévères et qui sont positifs à la présence de la protéine pathogène W-ENV dans leur sang



Nouvelles données confirmant le rôle neuropathogène de la protéine HERV-W dans la sclérose en plaques :

o Publication dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America » (PNAS) d’une étude confirmant que l'expression de la protéine HERV-W Env (W-Env) génère un environnement neurodégénératif, en favorisant la démyélinisation et en réduisant la remyélinisation, ce qui pourrait expliquer la neurodégénérescence à long terme dont souffrent les patients atteints de sclérose en plaques



Ligne de crédit de 25 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (« BEI »), soutenue par InvestEU, pour poursuivre les développements cliniques dans le COVID long

o Première tranche de 7 millions d'euros tirée en mars 2023 pour soutenir l'essai clinique de phase 2 dans le COVID Long