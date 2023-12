GeNeuro annonce que le Comité Indépendant de Surveillance des Données recommande de poursuivre l'essai évaluant temelimab dans le Covid Long sans aucune modification

Pour recevoir toute l'information de GeNeuro, faites en la demande par mail : geneuro@newcap.eu



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique dont l'objectif est d'arrêter les facteurs causaux de la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC, COVID long ou post-COVID), annonce aujourd’hui que, comme prévu par le protocole de l’étude, le Comité Indépendant de Surveillance des Données s’est réuni afin d’examiner les données non masquées de sécurité et d’efficacité des 90 premiers patients après trois mois de traitement.