Génération de trésorerie supérieure à la prévision pour Michelin en 2025
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:59

Les chiffres financiers préliminaires du Bibendum pour 2025 laissent apparaître un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la fourchette (entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros) indiquée le 13 octobre 2025.

Michelin fait savoir que cette surperformance résulte principalement du pilotage des dépenses d'investissement et d'une gestion rigoureuse des opérations impactant le besoin en fonds de roulement (stocks, dettes fournisseurs et créances clients).

S'agissant du résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants, le groupe confirme la fourchette communiquée le 13 octobre 2025, soit entre 2,6 et 3,0 milliards d'euros.

Les résultats annuels 2025 audités seront publiés comme prévu le 11 février 2026, après la clôture de la bourse.

Le titre Michelin a gagné 2,1% aujourd'hui et affiche une progression de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.

