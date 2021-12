Generali vise 7% de croissance annuelle des revenus en gestion d'actifs jusqu'à 2024

(NEWSManagers.com) - Generali a présenté ce 15 décembre son plan à horizon 2024. Dans ce cadre, l'assureur italien a annoncé viser un taux de croissance annuel moyen des revenus de 7% en gestion d'actifs, pour atteindre 1,3 milliard d'euros en 2024. Cette hausse de 250 millions par rapport au niveau estimé de 2021 sera répartie entre la hausse des revenus captifs (+150 millions) et des revenus de tiers (+100 millions), " tirant parti de la montée en puissance des boutiques soutenue par une offre de produits plus large et l'expansion du réseau de distribution" . L'assureur italien compte notamment " développer ses capacités en matière d'actifs réels en créant une offre interne de dette privée" et créer une " plate-forme de distribution haut de gamme pour stimuler la croissance organique des revenus tiers" .