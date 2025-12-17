 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Generali soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 13:15

Generali gagne près de 2% à Milan, profitant d'un relèvement de recommandation chez UBS directement de "vente" à "achat" sur le titre de la compagnie d'assurance, avec un objectif de cours remonté fortement de 23,7 à 40 euros.


"Le mix d'activités favorable et la solidité du capital de Generali soutiennent une croissance annuelle moyenne du BPA de premier plan parmi ses pairs, ainsi qu'une valorisation attractive", explique le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées

GENERALI
35,040 EUR MIL +1,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank