Generali Investments veut se lancer dans les ETF actifs

Generali Investments annonce qu'il lancera ses premiers fonds négociés en bourse (ETF) à gestion active, destinés aux investisseurs européens, dans le courant de l'année, marquant ainsi l'extension de sa plateforme d'investissement au segment des ETF.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de la société visant à élargir sa gamme de solutions d'investissement actives et à offrir à ses clients l'accès à un ensemble diversifié de véhicules d'investissement, explique-t-elle.

Generali Investments mettra en place sa propre ICAV sous sa marque et entièrement dédiée au cours du 2e semestre 2026, tandis que les activités de gestion d'investissement seront déléguées aux filiales de la plateforme de Generali Investments.

La filiale de la compagnie d'assurance italienne précise que l'offre initiale comprendra une sélection de produits issus de la plateforme de Generali Investments, sous la forme d'ETF actifs couvrant à la fois les actions et les obligations.

Les sociétés participant à cette première phase seront Generali Asset Management, Global Evolution, Sycomore AM et Plenisfer, chacune apportant son expertise spécifique. D'autres lancements avec d'autres filiales sont prévus tout au long de 2027. Les ETF seront cotés sur certaines places européennes, permettant leur distribution dans toute la région.