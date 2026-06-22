Generali Investments renforce son équipe commerciale en France

(Zonebourse.com) - Generali Investments annonce la nomination d'Anne-Sophie Pacot au poste de senior institutional sales, renforçant ainsi ses capacités commerciales sur le marché français. Basée à Paris, elle sera chargée de développer et de renforcer les relations avec les principaux investisseurs institutionnels, en les accompagnant dans la définition et la mise en oeuvre de leurs stratégies d'investissement. Elle rendra compte à Gabriele Alberici, directeur commercial France et Italie chez Generali Asset Management et directeur du développement commercial Suisse chez Generali Investments.

Forte de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actifs à travers l'Europe, Anne-Sophie est reconnue pour son expertise dans le développement et l'élargissement de la clientèle institutionnelle française. Elle rejoint Generali Investments après avoir travaillé chez Oddo BHF Asset Management, où elle a joué un rôle clé dans le développement de l'activité institutionnelle en France pendant plus d'une décennie, en établissant des partenariats à long terme avec des clients de premier plan et en s'appuyant sur une approche hautement technique et sur mesure.

Elle a occupé auparavant des fonctions similaires chez La Financière de l'Échiquier et CPR Asset Management, ce qui lui a permis de consolider encore davantage sa connaissance approfondie du secteur institutionnel.

Anne-Sophie Pacot est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS 203) en marchés financiers de l'université Paris-Dauphine.

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