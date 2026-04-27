Generali Investments : Ole Jorgensen nommé chief AI officer

(AOF) - Generali Investments annonce la nomination d’Ole Jorgensen au poste de chief AI officer. Elle marque une étape majeure dans la stratégie du groupe visant à accélérer sa croissance et son développement technologique grâce à une adoption responsable et coordonnée de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de sa plateforme mondiale d’investissement.

Dans ses nouvelles fonctions, Ole Jorgensen supervisera l'intégration de l'IA au sein de la plateforme multi-affiliés de gestion d'actifs de Generali Investments. Il sera chargé de définir et de piloter une stratégie IA unifiée, en veillant à ce que les initiatives destinées à améliorer la productivité soient développées de manière collaborative entre les différentes entités, tout en maintenant des standards robustes en matière de gestion des risques et de gouvernance.

Ole Jorgensen apporte une expertise approfondie à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la gestion d'actifs.

Avant sa nomination, il a occupé pendant 12 ans le poste de directeur de la recherche chez Global Evolution Asset Management, une société affiliée à Generali Investments, où il a contribué à la croissance de l'entreprise et dirigé l'intégration de techniques d'IA dans le processus d'investissement.

Il a également exercé des fonctions de direction à la Banque mondiale et été président du comité consultatif des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies sur les critères ESG dans les notations de crédit.

Il est titulaire d'un doctorat et d'un master en macroéconomie internationale et a également exercé en tant que professeur d'économie. Ole Jorgensen a suivi deux programmes de stratégie en intelligence artificielle au Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi qu'un programme exécutif à SingularityUniversity, dans la Silicon Valley.