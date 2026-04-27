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Generali Investments nomme Ole Jorgensen chief AI officer
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 11:15

Generali Investments annonce la nomination d'Ole Jorgensen au poste de chief AI officer, marquant une étape dans la stratégie du groupe italien visant à accélérer sa croissance et son développement technologique grâce à l'intelligence artificielle (IA).

Dans ses nouvelles fonctions, Ole Jorgensen supervisera l'intégration de l'IA au sein de la plateforme multi-affiliés de gestion d'actifs de Generali Investments, en définissant et en pilotant une stratégie IA unifiée.

Il veillera à ce que les initiatives destinées à améliorer la productivité soient développées de manière collaborative entre les différentes entités, tout en maintenant des standards robustes en matière de gestion des risques et de gouvernance.

Avant sa nomination, Ole Jorgensen a occupé pendant 12 ans le poste de directeur de la recherche chez Global Evolution Asset Management, une société affiliée à Generali Investments, où il a dirigé l'intégration de techniques d'IA dans le processus d'investissement.

Il a également exercé des fonctions de direction à la Banque mondiale et été président du comité consultatif des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies sur les critères ESG dans les notations de crédit.

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