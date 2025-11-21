Generali Investments : "les spreads de la dette externe émergente sont historiquement faibles"

(AOF) - "La dette émergente est, depuis le début de l’année, la classe d’actifs obligataires la plus performante, avec une compression des spreads de 50 points de base pour la dette externe et une baisse de 50 points de base du rendement global pour la dette locale. Toutefois, certains segments présentent encore de la valeur", affirme au sujet des obligations émergentes Guillaume Trescat, stratégiste et économiste spécialisé dans les marchés émergents chez Generali Invetsments.

Pour l'analyste, "premièrement, la dette locale émergente reste la plus attractive. En effet, le rendement global se situe proche de sa moyenne de long terme, et les rendements de la dette locale de plusieurs pays offrent des écarts historiquement élevés par rapport aux Treasuries américains. Les pays d'Amérique latine (Brésil et Colombie) se distinguent particulièrement, tout comme ceux d'Europe centrale et orientale (Roumanie et Tchéquie). À l'inverse, les pays d'Asie présentent peu d'attrait".

"Du côté des devises, la situation est plus contrastée. Nous maintenons notre scénario d'affaiblissement du dollar américain, ce qui soutiendra globalement les devises émergentes. Toutefois, certaines monnaies apparaissent surévaluées, comme le zloty polonais (PLN) et le peso colombien (COP). En Asie, en revanche, la roupie indienne (INR), le yuan chinois (CNY) et la roupie indonésienne (IDR) sont sous-évalués", détaille ensuite Guillaume Trescat.

Selon l'analyste, "deuxièmement, les spreads de la dette externe émergente sont historiquement faibles, proches de leurs plus bas sur plusieurs années. Toutefois, ils restent légèrement attractifs par rapport au crédit américain, ce qui devrait continuer d'attirer des flux d'investisseurs américains 'crossover'".

"Nous privilégions les pays notés dans les catégories BBB et BB présentant des spreads élevés (Colombie, Roumanie et Côte d'Ivoire), ainsi que ceux engagés dans une dynamique d'amélioration de notation (Maroc, Colombie et Paraguay)", conclut Guillaume Trescat.