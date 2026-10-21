Generali Investments lance sa première classe de fonds tokenisée

(Zonebourse.com) - Generali Investments annonce aujourd'hui le lancement d'une classe de parts tokenisée nativement d'un fonds monétaire existant domicilié au Luxembourg, émis et géré par Generali Asset Management. Cette nouvelle classe s'appuie sur la technologie des registres distribués (DLT) pour représenter et enregistrer les parts du fonds. La classe tokenisée est exclusivement réservée aux sociétés autorisées du groupe Generali et n'est pas accessible aux autres investisseurs.

Ce lancement place Generali Investments parmi les premières grandes sociétés de gestion d'actifs présentes sur ce segment de marché.

La classe tokenisée a été mise en place pour être utilisée dans le cadre des activités d'investissement du groupe Generali et constitue la première étape du développement d'une offre d'investissement tokenisée plus large. L'initiative a vocation à étendre progressivement cette technologie à l'ensemble des clients de Generali Investments, jetant ainsi les bases d'une distribution plus large et de gains d'efficacité opérationnelle à long terme grâce à des processus reposant sur la DLT.

Le marché des actifs du monde réel tokenisés a presque quadruplé depuis début 2025, pour atteindre 39 milliards de dollars en septembre 2026. Les obligations et les fonds monétaires tirent cette expansion et s'imposent comme la principale porte d'entrée de la finance traditionnelle sur les marchés numériques. A plus long terme, les actifs du monde réel tokenisés pourraient devenir un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

La tokenisation crée une représentation numérique, ou jeton (token), d'un actif financier du monde réel sur un registre distribué. Dans un fonds d'investissement, les jetons représentent des parts du fonds, tandis que les contrats intelligents (smart contracts) et l'infrastructure DLT peuvent automatiser l'émission, le transfert et l'administration de ces parts.

A terme, la DLT devrait procurer aux investisseurs des avantages significatifs, notamment :

- un règlement quasi instantané et un accès plus rapide au produit des rachats par rapport aux cycles de règlement traditionnels ;

- une expérience entièrement numérique et plus simple sur l'ensemble des processus de souscription, de rachat et de reporting ;

- une plus grande flexibilité grâce à des fenêtres de passage d'ordres élargies ;

- et une meilleure liquidité grâce à la négociation sur le marché secondaire.

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