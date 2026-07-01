Generali et Sosteneo lancent un nouveau fonds d'infrastructures dédié à la transition énergétique

(Zonebourse.com) - Generali France enrichit son offre d'actifs réels en collaboration avec Generali Investments et Sosteneo SGR S.p.A. (Sosteneo). L'assureur propose aux épargnants un accès exclusif à GF Energy Infrastructure Fund, un fonds d'infrastructures innovant dédié à la transition énergétique.

Eligible à l'assurance vie et au plan d'épargne retraite (PER), ce nouveau support en unités de compte non coté offre aux investisseurs privés une opportunité unique de contribuer à la transition énergétique tout en diversifiant leur épargne.

GF Energy Infrastructure Fund s'inscrit dans la stratégie de diversification de Generali France et Generali Investments, offrant aux épargnants la possibilité d'investir dans des projets d'infrastructures liés à la transition énergétique, principalement dans les pays de l'OCDE.

Géré par Sosteneo, société de gestion spécialisée et intégrée à la plateforme Generali Investments, le fonds investit principalement dans des infrastructures physiques en phase de construction, produisant ou exploitant des énergies de transition, selon un processus de sélection rigoureux des projets et une gestion active des risques.

Le fonds a pour objectif une croissance du capital à long terme grâce à des investissements dans des infrastructures destinées à soutenir, de manière fiable et durable, la production, le stockage, le transport et la distribution d'énergie de transition.

Le fonds s'appuie plus concrètement sur un portefeuille initial composé majoritairement d'actifs d'énergie de transition déjà en exploitation. Il comprend notamment plus de 20 installations de stockage par batteries, générant des revenus contractuels de long terme (10 à 20 ans) auprès d'acteurs établis du secteur de l'énergie. Ce portefeuille inclut également des projets solaires photovoltaïques en construction ou en développement, sécurisés par des revenus de long terme, notamment via des contrats d'achat d'électricité ou des dispositifs de soutien public.

Cette allocation vise à combiner génération de revenus à court terme et potentiel de création de valeur à mesure de l'avancement des projets et de la gestion active du portefeuille.

En investissant dans des infrastructures d'énergie de transition essentielles (notamment le stockage par batteries, les réseaux, la production d'électricité décarbonée ou encore la décarbonation industrielle), la stratégie du fonds GF Energy Infrastructure Fund permet aux investisseurs de se positionner sur la thématique de la sécurité énergétique.

Pour Generali, "cette thématique de long terme devrait continuer à mobiliser des volumes significatifs de capitaux privés dans les années à venir".

"Avec GF Energy Infrastructure Fund, nous poursuivons notre mission d'accompagnement des clients vers une épargne toujours plus diversifiée, responsable et tournée vers l'avenir. Ce nouveau fonds, dédié à la transition énergétique, illustre notre volonté d'offrir des solutions d'investissement innovantes et accessibles. Il permet à chacun de contribuer activement au financement de l'économie réelle et à la transformation du paysage énergétique européen, dans un contexte où cette transition est plus que jamais nécessaire face à l'urgence environnementale et à notre dépendance aux énergies fossiles", a déclaré Hugues Aubry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine.

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