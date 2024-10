Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: co-investissement avec EDF dans la logistique information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - EDF Invest, la branche d'investissement du groupe EDF, va faire l'acquisition auprès de Generali France de 50% d'un véhicule d'investissement détenant 400 millions d'euros d'actifs logistiques en France, ont annoncé mercredi les deux groupes.



Cet OPPCI, baptisé 'Parcolog Invest', détient déjà neuf actifs, dont un parc comprenant deux actifs à Moussy le Neuf, près de Roissy, et deux plateformes 'XXL' à Hénin Beaumont (Lille) et à la Plaine de l'Ain (Lyon).



Le portefeuille comprend aussi des actifs à Marseille, Avignon, Bourg en Bresse, Le Mans et dans la région lilloise.



Dans un communiqué, les deux co-investisseurs expliquent qu'ils prévoient de faire croître le portefeuille dans les prochaines années à travers de nouvelles acquisitions et développements logistiques.



Du côté de Generali, on souligne que ce partenariat va permettre d'accroître sa présence en France dans un secteur toujours porteur, à un moment 'opportun' du marché.



Generali continuera de détenir 50% de l'OPPCI.





Valeurs associées GENERALI 25,71 EUR MIL -0,70%