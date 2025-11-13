Generali améliore ses bénéfices, tirés par le segment P&C
Son résultat opérationnel a augmenté de 10,1% à 5,94 MdsEUR, tiré principalement par la contribution du segment P&C (+23,9%), tandis que celles des segments vie (+1,8%) et gestion d'actifs et de fortune (+0,7%) ont presque stagné.
Les primes brutes souscrites du groupe italien ont augmenté de 3,7% à près de 73,1 MdsEUR, là aussi soutenues par son segment P&C (+7,2%), mais les afflux nets en vie ont bondi de 54,9% pour atteindre 10,4 MdsEUR.
'Nous avons tiré parti d'une évolution favorable des catastrophes naturelles pour renforcer encore notre bilan et accroitre notre confiance dans un dépassement des objectifs de notre plan à trois ans', commente son CFO Cristiano Borean.
Valeurs associées
|34,440 EUR
|MIL
|+1,80%
