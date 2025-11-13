 Aller au contenu principal
Generali améliore ses bénéfices, tirés par le segment P&C
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 09:30

Generali grappille 1% à Milan, après la publication par l'assureur d'un résultat net ajusté en croissance de 14% à 3,28 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de 2025, soit 2,16 euros par action, un BPA ajusté en hausse de 16%.

Son résultat opérationnel a augmenté de 10,1% à 5,94 MdsEUR, tiré principalement par la contribution du segment P&C (+23,9%), tandis que celles des segments vie (+1,8%) et gestion d'actifs et de fortune (+0,7%) ont presque stagné.

Les primes brutes souscrites du groupe italien ont augmenté de 3,7% à près de 73,1 MdsEUR, là aussi soutenues par son segment P&C (+7,2%), mais les afflux nets en vie ont bondi de 54,9% pour atteindre 10,4 MdsEUR.

'Nous avons tiré parti d'une évolution favorable des catastrophes naturelles pour renforcer encore notre bilan et accroitre notre confiance dans un dépassement des objectifs de notre plan à trois ans', commente son CFO Cristiano Borean.

Valeurs associées

GENERALI
34,440 EUR MIL +1,80%
L'offre BoursoBank