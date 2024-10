La difficulté majeure reste la croissance des salaires. Celle-ci s'est fortement ralentie en septembre, selon l'indicateur de suivi des salaires, et le ralentissement du marché du travail freinera également les augmentations de salaires au quatrième trimestre.

(AOF) - "L'inflation globale de la zone euro semble avoir rebondi au mois d’octobre, après avoir chuté en septembre à seulement 1,7% en glissement annuel, le taux le plus bas depuis juin 2021. Le principal moteur de cette hausse proviendrait principalement d'effets de base moins désinflationnistes, liés aux prix de l'énergie. Cela dit, l'inflation sous-jacente reste orientée à la baisse", explique Martin Wolburg, économiste principal chez Generali AM, en amont de la publication des données de l'inflation pour la zone euro jeudi.

Generali AM : "le ralentissement du marché du travail freinera les augmentations de salaires"

