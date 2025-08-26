General Motors va rappeler plus de 23 500 véhicules américains pour un problème de fuite de carburant, selon l'Administration nationale de la sécurité routière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
General Motors GM.N rappelle plus de 23 500 Chevrolet Corvette aux États-Unis pour un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
