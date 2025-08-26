 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
General Motors va rappeler plus de 23 500 véhicules américains pour un problème de fuite de carburant, selon l'Administration nationale de la sécurité routière
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N rappelle plus de 23 500 Chevrolet Corvette aux États-Unis pour un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
58,275 USD NYSE -0,15%
