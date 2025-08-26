General Motors va rappeler plus de 23 500 véhicules américains pour un problème de fuite de carburant, selon l'Administration nationale de la sécurité routière

General Motors GM.N rappelle plus de 23 500 Chevrolet Corvette aux États-Unis pour un problème de fuite de carburant, a annoncé mardi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).