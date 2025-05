General Motors va investir 888 millions de dollars sur un site de propulsion

(AOF) - General Motors a annoncé son intention d’investir 888 millions de dollars dans son usine de production de Tonawanda, dans l’État de New York. L’objectif pour le constructeur automobile américain est de soutenir la production de la sixième génération de moteurs V8 utilisés dans les véhicules lourds et les SUV. Ces nouveaux moteurs offriront des performances supérieures aux précédents, tout en consommant moins de carburant et en réduisant les émissions.

L'investissement, le plus important jamais réalisé par General Motors dans une usine de moteurs, permettra l'achat de nouvelles machines et de nouveaux équipements et outils, ainsi que la rénovation des installations.

Mary Barra, la directrice générale du groupe précise : " Nos investissements importants dans l'usine de propulsion de Tonawanda de GM témoignent de notre engagement à renforcer l'industrie manufacturière américaine et à soutenir l'emploi aux États-Unis ".

AOF - EN SAVOIR PLUS