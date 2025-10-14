 Aller au contenu principal
General Motors va enregistrer une charge de 1,6 milliard de dollars dans ses comptes
information fournie par AOF 14/10/2025 à 14:38

(AOF) - General Motors a annoncé une charge de 1,6 milliard de dollars pour General Motors North America, qui sera comptée pour le trimestre clos le 30 septembre. Cette décision est liée au ralentissement du taux d’adoption des véhicules électriques (VE) qui a conduit la société à réévaluer sa capacité de production dans ce domaine et son empreinte industrielle.

Des changements dans la politique des Etats-Unis, notamment la suppression de certains crédits d'impôts pour l'achat de véhicules électriques et la réduction du niveau d'exigence des réglementations sur les émissions ont affecté la demande pour les VE.

