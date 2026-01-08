General Motors progresse après que Piper Sandler a relevé sa note et augmenté son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N ont augmenté de 0,8 % à 82,62 $ avant la mise sur le marché après que Piper Sandler ait relevé la pondération de "neutre" à "surpondérer"
** Le courtier augmente l'objectif de prix de 66 $ à 98 $; le nouveau PT implique une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture
** GM gagne beaucoup d'argent. Avec un risque limité lié à la concurrence chinoise, GM semble en mesure de continuer à générer des liquidités, à défendre les prix et à racheter des actions", indique la maison de courtage
** Piper Sandler voit maintenant un BPA de 12,27 $ en 2026 et de 14,02 $ en 2027, par rapport aux estimations de 11,47 $ en 2026 et de 12,10 $ en 2027 - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action GM a augmenté de 57,5 % au cours de l'année écoulée
