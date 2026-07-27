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General Motors et Ford Motor dans le vert grâce à Jefferies
information fournie par AOF 27/07/2026 à 17:25
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(Zonebourse.com) - GM et Ford affichent des gains respectifs de 2,20 et 0,45% après l'avis positif de Jefferies qui a relevé les deux titres de conserver à acheter.

En ce qui concerne General Motors, l'objectif de cours a été revu à la hausse de 90 à 99 dollars. Jefferies pense que l'année 2027 renforcera la position de General Motors au sein de "l'oligopole de profits aux Etats-Unis et générera plus de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible réel". Les analystes en ont profité pour relever leurs estimations, déjà supérieures au consensus, d'environ 6% pour la période 2026-2028, avec un bénéfice par action pour 2027 approchant les 16 dollars.

Pour Ford Motor, la banque d'investissement américaine la cible de cours a été relevée de 14,50 à 17,50 dollars. Elle estime que le deuxième trimestre a marqué un point bas en termes de volumes, la production devant se normaliser après les perturbations liées à Novelis. Les conditions du marché automobile américain restant favorables, la direction pourrait relever ses prévisions annuelles à l'occasion des résultats du deuxième trimestre, dont la publication est prévue demain.

Les analystes indiquent que leurs prévisions de bénéfices sont environ 20% supérieures au consensus, principalement grâce à une amélioration attendue de la division Ford Blue l'année prochaine.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 17:25:00.

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