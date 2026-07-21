General Motors en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action General Motors GM.N progresse d'environ 1,6 % à 77 dollars en pré-ouverture ** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré une hausse de 30 % de son résultat opérationnel au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up

** La société relève ses prévisions de bénéfice pour 2026 de 500 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars

** Sur une base ajustée, la société affiche un bénéfice trimestriel par action de 3,57 dollars, supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 3,20 dollars – données compilées par LSEG

** Le cours-cible médian des 28 courtiers couvrant le titre s'établit à 97,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année