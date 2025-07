General Motors confirme ses prévisions 2025 après un 2e trimestre supérieur aux attentes

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, y compris l'impact des droits de douane, après un deuxième trimestre ayant dépassé les attentes des analystes.

Entre avril et juin, le géant de Détroit a dégagé un chiffre d'affaires de 47,12 milliards de dollars (-1,8%) et un bénéfice net de 1,89 milliard (-35,4%), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,53 dollars ce qui est supérieur aux 2,34 dollars anticipés par le consensus de FactSet.

Le groupe a estimé l'impact net des droits de douane sur ce trimestre à 1,1 milliard de dollars, et confirmé un impact brut autour de 4 à 5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

Il a prévenu que l'impact net devrait être supérieur au troisième trimestre, par rapport au deuxième, à cause d'un "effet de calendrier sur les effets indirects des surtaxes sur les coûts".

GM affirme néanmoins avoir effectué de "gros progrès pour réduire d'au moins 30% cet impact grâce à des ajustements de production, des initiatives ciblées sur les coûts et une tarification cohérente".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors reculait de 2,80%.

- Mesures d'amenuisement -

Mary Barra, patronne de GM, a assuré, dans une lettre aux actionnaires accompagnant la publication des résultats, que l'investissement de 4 milliards de dollars annoncé en juin pour les usines américaines allait notamment permettre de "réduire grandement" l'exposition aux surtaxes douanières.

Cela devrait accroître de 300.000 unités la production sur le sol américain d'ici dix-huit mois, ce qui devrait porter la capacité totale à deux millions par an, a-t-elle relevé.

Depuis le 3 avril, les véhicules importés aux Etats-Unis sont taxés à 25% mais ceux venant du Canada et du Mexique - avec lesquels les Etats-Unis ont un accord de libre-échange (ACEUM) - peuvent avoir un taux inférieur à certaines conditions.

Le président américain Donald Trump a annoncé début mai un allègement temporaire, pendant deux ans.

Pour tous les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis avec des pièces détachées importées, constructeurs américains et étrangers pourront déduire 15% du prix de vente recommandé la première année - et 10% la seconde - des frais de douane de 25% sur les importations suivantes.

Dans la foulée de cette annonce, GM avait abaissé ses prévisions annuelles.

Il les a confirmées mardi tout en soulignant que le second semestre devrait être inférieur au premier car la période sera affectée en totalité par les droits de douane, alors que seul le deuxième trimestre l'a été sur la première partie de l'année.

Et ses ventes devraient être inférieures au second semestre, comme toujours en cette saison, a-t-il prévenu.

- Prévisions maintenues -

Dans le détail, hors éléments exceptionnels, GM s'attend en 2025 à un bénéfice d'exploitation compris entre 10 et 12,5 milliards de dollars (13,7 à 15,7 dollars auparavant), à un bénéfice net par action entre 8,25 et 10 dollars et à un flux de trésorerie positif de 7,5 à 10 milliards (11 à 13 milliards auparavant).

Avant la publication de mardi, le consensus de FactSet tablait sur un bénéfice net par action à données comparables de 9,22 dollars pour l'année.

Les analystes de Wedbush ont qualifié ces résultats de "trimestre solide dans un contexte complexe de surtaxes douanières".

Ils s'attendent à ce que celles-ci "continuent de mettre sous pression le bénéfice net dans un proche avenir, (mais) nous pensons que Barra & Co continuent de naviguer avec succès cet environnement difficile tout en voyant toujours une forte demande pour toute la flotte de véhicules électriques et à combustion".

Mary Barra a d'ailleurs noté dans son message aux actionnaires une "demande record et une croissance de l'activité" tirée par la sortie d'une dizaine de nouvelles versions de pick-up et de SUV, ce qui a "contribué à une meilleure rentabilité".

Pour autant, la marge d'exploitation hors exceptionnels a fondu à 6,4% contre 9,3% un an plus tôt du fait des droits de douane qui n'ont pas été répercutés sur le consommateur final.

Ces surtaxes ont, selon le directeur financier Paul Jacobson interrogé mardi matin sur la chaîne CNBC, pesé à hauteur de 300 points de base sur cette variable mais cela devrait être "un pic".

Etant donnée la concurrence sur le marché de l'automobile, GM "n'envisage pas de hausse des prix liée spécifiquement aux droits de douane", a affirmé M. Jacobson, soulignant que de nombreux groupes avaient même mis en place des offres promotionnelles.

Concernant les ventes de véhicules électriques, qui ont ralenti depuis plusieurs trimestres, il s'attend à "une course" à l'achat avant la suppression de l'aide fédérale de 7.500 dollars au 30 septembre.

"Nous croyons que l'avenir à long terme est une production rentable des véhicules électriques, et cela continue d'être notre étoile du Berger", a cependant affirmé Mary Barra.