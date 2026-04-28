 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

General Motors: bénéfice net en recul au 1T, des prévisions annuelles relevées
information fournie par Boursorama avec AFP 28/04/2026 à 13:53

( AFP / JEFF KOWALSKY )

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors, numéro un aux Etats-Unis en termes de parts de marché, a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice net en recul au premier trimestre, comme anticipé par les marchés.

Il a aussi annoncé qu'en conséquence de l'annulation par la Cour suprême des Etats-Unis d'une partie des droits de douane instaurés en 2025, sa facture annuelle devrait être inférieure de 500 millions de dollars pour se situer entre 2,5 et 3,5 milliards en 2026.

Ce qui l'a incité à relever sa prévision de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels pour 2026, variable privilégiée par les marchés.

Il devrait atteindre une fourchette comprise entre 11,50 et 13,50 dollars, contre 11 à 13 dollars anticipés auparavant. Avant la publication de mardi, le consensus des analystes de Factset attendait 12,20 dollars.

Entre janvier et mars, cette variable a atteint 3,70 dollars, soit un bond de 33% sur un an et au-dessus des 2,60 dollars prévus par le consensus.

En revanche, le chiffre d'affaires trimestriel s'est replié de 0,9% sur un an à 43,62 milliards de dollars et le bénéfice net a reculé de 5,7% à 2,63 milliards de dollars.

C'est néanmoins supérieur aux attentes des analystes de, respectivement, 43,50 milliards et 2,41 milliards.

"Nous avons clairement opéré dans un environnement très dynamique, ce qui n'est pas inhabituel pour cette industrie", a commenté Mary Barra, PDG du géant de Détroit (Michigan), dans un message adressé aux actionnaires diffusé par le groupe, soulignant que le groupe restait concentré sur l'obtention d'une marge de 8% à 10% en Amérique du Nord cette année.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors gagnait 4,93%.

Guerre commerciale
Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
78,960 USD NYSE +1,27%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank