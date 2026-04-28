General Motors: bénéfice net en recul au 1T, des prévisions annuelles relevées

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors, numéro un aux Etats-Unis en termes de parts de marché, a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice net en recul au premier trimestre, comme anticipé par les marchés.

Il a aussi annoncé qu'en conséquence de l'annulation par la Cour suprême des Etats-Unis d'une partie des droits de douane instaurés en 2025, sa facture annuelle devrait être inférieure de 500 millions de dollars pour se situer entre 2,5 et 3,5 milliards en 2026.

Ce qui l'a incité à relever sa prévision de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels pour 2026, variable privilégiée par les marchés.

Il devrait atteindre une fourchette comprise entre 11,50 et 13,50 dollars, contre 11 à 13 dollars anticipés auparavant. Avant la publication de mardi, le consensus des analystes de Factset attendait 12,20 dollars.

Entre janvier et mars, cette variable a atteint 3,70 dollars, soit un bond de 33% sur un an et au-dessus des 2,60 dollars prévus par le consensus.

En revanche, le chiffre d'affaires trimestriel s'est replié de 0,9% sur un an à 43,62 milliards de dollars et le bénéfice net a reculé de 5,7% à 2,63 milliards de dollars.

C'est néanmoins supérieur aux attentes des analystes de, respectivement, 43,50 milliards et 2,41 milliards.

"Nous avons clairement opéré dans un environnement très dynamique, ce qui n'est pas inhabituel pour cette industrie", a commenté Mary Barra, PDG du géant de Détroit (Michigan), dans un message adressé aux actionnaires diffusé par le groupe, soulignant que le groupe restait concentré sur l'obtention d'une marge de 8% à 10% en Amérique du Nord cette année.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors gagnait 4,93%.