General Mills envisage la scission de sa marque Haagen-Dazs hors d'Amérique du Nord, selon le WSJ

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Le fabricant de produits alimentaires emballés General Mills GIS.N envisage de scinder sa marque de glaces Haagen-Dazs hors d'Amérique du Nord, une décision qui pourrait déboucher sur une cession, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ces dernières années, les entreprises de biens de consommation ont procédé à une réorganisation de leurs portefeuilles afin de faire face à la hausse des coûts des matières premières et des transports, ainsi qu’à l’évolution des habitudes alimentaires vers une alimentation plus saine, liée à l’utilisation croissante de médicaments amaigrissants .

Voici quelques détails:

* Le fabricant de glaces Froneri exploite la marque Haagen-Dazs aux États-Unis, ce qui pourrait en faire un acquéreur logique pour les activités de General Mills liées à cette marque hors d’Amérique du Nord, a rapporté le WSJ, citant une source proche du dossier

* General Mills détient et exploite la marque Haagen-Dazs en dehors de l’Amérique du Nord

* La société de capital-investissement PAI Partners et Nestlé NESN.S détiennent chacune une participation de 50 % dans Froneri

* En juin, General Mills a accepté de vendre ses boutiques de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par l’exploitant de chaînes de thé Ningji

* General Mills n’a pas souhaité commenter l’article du WSJ