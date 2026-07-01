General Mills en hausse après la publication de résultats trimestriels encourageants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action du fabricant de produits alimentaires emballés General Mills GIS.N affiche une hausse de 5,6% à 36,80 dollars ** GIS publie des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à la hausse des prix et à la bonne tenue de la demande pour les produits de base

** La société annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 95 cents, dépassant les estimations de 80 cents, tandis que le chiffre d’affaires de 4,61 milliards de dollars a légèrement dépassé les prévisions de 4,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 3 et 3,20 dollars, contre des prévisions de 3,13 dollars par action, et sur un chiffre d’affaires net organique qui devrait évoluer entre une baisse de 1,5% et une hausse de 0,5%, contre une baisse de 2% au cours de l’exercice 2026

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 21% depuis le début de l'année