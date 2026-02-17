General Mills en baisse après l'abaissement de ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

17 février - ** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N en baisse jusqu'à 9,14% à 43,92 $

** Le titre devrait connaître sa pire journée depuis mars 2020 si les pertes se maintiennent ** La société réduit ses prévisions de ventes nettes et de bénéfices annuels avant la conférence CAGNY, en raison de la baisse de la confiance des consommateurs

** Le contexte de l'industrie reste difficile avec une reprise des volumes plus lente et plus coûteuse que prévu. Ceci est particulièrement évident dans les catégories céréales, snacks et aliments pour chiens de la société" - Max Gumport, analyste chez BNP Paribas Equity Research

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 soit en baisse de 1,5 % à 2 %, par rapport à la fourchette précédente de baisse de 1 % à augmentation de 1 %.

** La société s'attend également à ce que le BPA ajusté annuel soit en baisse de 16 % à 20 % à taux de change constant, par rapport à la fourchette précédente de baisse de 10 % à 15 %

** Les SIG ont chuté de 27 % en 2025