General Mills dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité et à la hausse des prix

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General Mills GIS.N a publié mercredi des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre, grâce à la hausse des prix et à la demande soutenue pour les produits de base, ce qui a fait grimper son action d’environ 5 % en pré-ouverture.

Les consommateurs soucieux de leur budget, sous la pression d’une inflation toujours élevée et de la hausse du coût de la vie, préfèrent de plus en plus manger à la maison plutôt qu’au restaurant.

Les fabricants de produits alimentaires emballés comme General Mills ont quant à eux mis en œuvre des hausses de prix afin de protéger leurs marges face à la hausse des coûts des intrants.

La marge brute ajustée de la société a augmenté de 150 points de base pour atteindre 34,2 % au cours du trimestre clos le 31 mai.

Le chiffre d’affaires net du segment « Vente au détail en Amérique du Nord » de General Mills, son principal pôle d’activité qui regroupe des marques telles que Cheerios, Pillsbury et Betty Crocker, a reculé de 4 % — une amélioration par rapport à la baisse de 10 % enregistrée un an plus tôt, grâce à des promotions visant à attirer des consommateurs aux budgets serrés.

La société s’attend à ce que le contexte de consommation pour l’exercice 2027 soit similaire à celui de l’année précédente, a déclaré le directeur général Jeff Harmening. « Plutôt que d’espérer une amélioration de la situation des consommateurs, nous agissons avec encore plus d’urgence pour répondre à leurs besoins là où ils en sont. »

General Mills prévoit un bénéfice par action dilué ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre 3,00 et 3,20 dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 3,13 dollars par action, à taux de change constant.

La société prévoit que son chiffre d’affaires net organique évoluera entre une baisse de 1,5 % et une hausse de 0,5 %, contre une baisse de 2 % au cours de l’exercice 2026.

La société prévoit également de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars sur quatre ans grâce à plusieurs mesures, notamment la refonte de sa chaîne d’approvisionnement et la rationalisation de ses processus opérationnels. General Mills, qui a cédé le mois dernier sa filiale Haagen-Dazs ainsi que ses magasins de glaces en Chine continentale, est passée d’un bénéfice de 2,23 milliards de dollars il y a un an à une perte nette trimestrielle de 87,6 millions de dollars, en raison de charges hors trésorerie liées au goodwill et aux actifs incorporels de marque.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 95 centimes par action, dépassant les estimations de 80 centimes par action. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 4,61 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai, contre une estimation de 4,60 milliards de dollars.