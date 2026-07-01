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General Mills dépasse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations)

General Mills GIS.N a dépassé mercredi les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, l'augmentation du nombre de consommateurs préférant manger à la maison plutôt qu'au restaurant ayant stimulé la demande pour les produits d'épicerie et les céréales pour le petit-déjeuner du fabricant des Cheerios.

L'action de la société, qui a reculé de 25% depuis le début de l'année 2026, a progressé de 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les consommateurs soucieux de leur budget, pénalisés par une inflation toujours élevée et la hausse du coût de la vie, préfèrent de plus en plus manger à la maison plutôt qu'au restaurant, ce qui favorise la demande auprès des fabricants de produits alimentaires emballés comme General Mills.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 95 cents par action. Les analystes tablaient en moyenne sur 80 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 4,61 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai, contre une estimation de 4,60 milliards de dollars.

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