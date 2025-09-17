General Mills dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - General Mills GIS.N a dépassé les estimations de ventes trimestrielles mercredi, les réductions de prix sur certains produits ayant stimulé la demande.

La société a enregistré des ventes de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre, contre 4,51 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.