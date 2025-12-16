General Mills annonce une baisse de son chiffre d'affaires dans ses résultats publiés mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de General Mills GIS.N ont terminé en baisse de 0,1% mardi, la société de céréales et d'autres produits alimentaires de consommation ayant annoncé une baisse de son chiffre d'affaires en glissement annuel dans ses résultats trimestriels, attendus avant la clôture des marchés mercredi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 4,78 milliards de dollars au T2 contre 5,24 milliards de dollars au cours de la période précédente et à un BPA ajusté de 1,03 $ contre 1,40 $ il y a un an, selon LSEG

** Les investisseurs pourraient être intéressés par des commentaires sur les dépenses de consommation et les tendances des prix ** En septembre, GIS a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, la société ayant constaté une baisse des volumes trimestriels dans son segment Amérique du Nord par rapport à l'année précédente ** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent quatre notes "achat fort" ou "achat", 15 notes "maintien" et trois notes "vente", selon LSEG

** Le PT médian sur GIS est de 52 $; l'action a été vendue à 47,02 $

** Plus tôt cette semaine, TD Cowen a réduit son PT sur GIS de 48 $ à 45 $ et Bernstein a augmenté son PT de 54 $ à 55 $

** GIS est en baisse de 26,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 15,6 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période