General Mills abaisse ses previsions annuelles
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:39

La société basée dans le Minnesota, dont le titre recule de 4% en avant-Bourse, invoque l'affaiblissement de la confiance des consommateurs dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Le fabricant de Cheerios table désormais sur un recul annuel de ses ventes de 1,5 a 2%, alors qu'il visait auparavant une évolution comprise entre -1% et 1%. Il anticipe aussi une baisse de 16 à 20%, a taux de change constant, de son bénéfice d'exploitation ajusté et de son BPA ajusté, contre une fourchette précédente de 10 à 15%.

