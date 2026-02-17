General Mills abaisse ses previsions annuelles
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:39
Le fabricant de Cheerios table désormais sur un recul annuel de ses ventes de 1,5 a 2%, alors qu'il visait auparavant une évolution comprise entre -1% et 1%. Il anticipe aussi une baisse de 16 à 20%, a taux de change constant, de son bénéfice d'exploitation ajusté et de son BPA ajusté, contre une fourchette précédente de 10 à 15%.
