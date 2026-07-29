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General Dynamics surpasse les attentes, le titre attendu en hausse
information fournie par AOF 29/07/2026 à 14:35
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(Zonebourse.com) - Tiré par sa dynamique commerciale, le groupe américain de défense et d'aéronautique a enregistré une progression de ses revenus et de ses bénéfices trimestriels, surpassant même le consensus des analystes. Les marchés apprécient : en préouverture le titre progresse d'environ 3,5% à Wall Street.

General Dynamics a publié un bénéfice net de 1 160 MUSD au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en hausse de 14,4% sur un an et légèrement supérieur au consensus S&P qui visait 1 089 MUSD.

Le bénéfice dilué par action (BPA) ressort à 4,24 USD, en progression de 13,4%, lui aussi au-delà du consensus (3,97 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 14,1 MdsUSD (consensus : 13,54 MdsUSD), en hausse de 8,1% sur un an, porté par une croissance de chaque division avec 15% pour le segment Aerospace, 10,4% pour Marine Systems, 0,3% pour Combat Systems et 4,1% pour les Technologies.

De plus, le groupe a vu sa marge opérationnelle progresser de 40 pb en un an pour atteindre 10,4%.

Par ailleurs, la société indique avoir généré 1,9 MdUSD de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, soit 162% de son résultat net. General Dynamics ajoute avoir versé 429 MUSD de dividendes, réalisé 234 MUSD en dépenses d'investissement et réduit sa dette totale de 498 MUSD au cours du trimestre.

Enfin, l'activité commerciale est restée soutenue avec 20 MdsUSD de prises de commandes au 2e trimestre, dont 14,7 MdsUSD dans les activités de défense et 5,3 MdsUSD dans l'aéronautique. Le ratio book-to-bill s'est établi à 1,4, tandis que le carnet de commandes atteignait 136,5 MdsUSD à la fin du trimestre. En incluant les contrats potentiels et options non exercées, la valeur totale estimée des contrats s'élève à 186,9 MdsUSD.

"Nous sommes bien positionnés pour répondre aux besoins de nos clients et poursuivons d'importants investissements afin d'accroître notre capacité de production face à une demande forte et croissante", a commenté la présidente directrice générale, Phebe Novakovic.

En revanche, le groupe n'a dévoilé aucun guidance pour le reste de l'exercice.

Une publication saluée par les analystes

Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies , considère que ces résultats confortent le scénario d'une poursuite de l'amélioration opérationnelle. La spécialiste confirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours de 440 USD. Elle estime que la très bonne performance de Gulfstream, la vigueur des prises de commandes et une génération de trésorerie particulièrement solide renforcent la visibilité sur l'exercice. Jefferies juge notamment probable un relèvement des perspectives dans plusieurs activités, en particulier l'aéronautique, au regard de la dynamique observée au premier semestre.

De son côté, Bernstein conserve sa note "performance de marché" sur la valeur, avec un objectif de cours de 398 USD. Le bureau d'études souligne que le trimestre dépasse les attentes grâce à la solide exécution de Gulfstream, à la progression des marges dans l'aéronautique et à un niveau élevé de prises de commandes, illustré par un book-to-bill robuste dans l'ensemble des divisions. L'analyste attend désormais la conférence téléphonique pour connaître une éventuelle révision des perspectives annuelles.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 14:35:00.

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