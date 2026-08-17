General Atlantic aurait choisi JPMorgan pour diriger sa nouvelle tentative d'introduction en bourse, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter la réponse de Goldman Sachs au paragraphe 4) par Echo Wang

La société d'investissement General Atlantic a choisi JPMorgan Chase JPM.N pour mener son introduction en bourse, selon une source proche du dossier, relançant ainsi ses projets d'introduction en bourse qui étaient au point mort depuis près de trois ans.

La société new-yorkaise a également engagé Morgan Stanley

MS.N et Goldman Sachs GS.N pour cette introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès cette année, a précisé la source.

Cette source, qui a souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles, a précisé que les négociations étaient en cours et que les détails de l’opération, notamment le nombre de banques impliquées, étaient susceptibles d’évoluer.

General Atlantic, Morgan Stanley et Goldman Sachs n’ont pas souhaité faire de commentaires. JPMorgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse en décembre 2023, mais a reporté l’opération en raison de la volatilité des marchés.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi ces derniers mois, la cotation de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, plus tôt cette année figurant parmi les opérations les plus marquantes, le sentiment positif des investisseurs ayant encouragé davantage d’entreprises de tous les secteurs à entrer en bourse.

General Atlantic gère environ 130 milliards de dollars d'actifs et a investi un total de 121 milliards de dollars depuis sa création, selon son site web.

Son portefeuille d’investissements mondial comprend la société d’intelligence artificielle Anthropic, la société indienne de paiements numériques PhonePe et la banque mexicaine Banamex.

Bloomberg News a été le premier à annoncer le choix de JPMorgan comme chef de file, tandis que le Wall Street Journal a été le premier à révéler la reprise des projets d’introduction en bourse.