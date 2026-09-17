Generac s'envole grâce à un contrat de 8 milliards de dollars pour l'approvisionnement des centres de données d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Le titre du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings a progressé de 34,77% à 236 dollars après la clôture

** La société conclut un accord avec Amazon portant sur la fourniture de générateurs de secours destinés aux centres de données d'Amazon AMZN.O

** Dans le cadre de cet accord, Generac accorde à Amazon un bon de souscription lui permettant d’acquérir jusqu’à 1,7 million d’actions de la société à un prix d’exercice de 200,9266 dollars par action.

** L'émission de ce bon de souscription est liée à un contrat à long terme de fourniture de groupes électrogènes de secours pour les centres de données d'Amazon, les actions devenant acquises en fonction d'un montant total de paiements effectués par Amazon pouvant atteindre 8 milliards de dollars

** Les premières livraisons prévues dans le cadre de cet accord devraient totaliser 2,4 milliards de dollars en 2027 et 2028

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 28,44% depuis le début de l’année