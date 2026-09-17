 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Generac s'envole grâce à un contrat de 8 milliards de dollars pour l'approvisionnement des centres de données d'Amazon
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 00:03
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Le titre du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings a progressé de 34,77% à 236 dollars après la clôture

** La société conclut un accord avec Amazon portant sur la fourniture de générateurs de secours destinés aux centres de données d'Amazon AMZN.O

** Dans le cadre de cet accord, Generac accorde à Amazon un bon de souscription lui permettant d’acquérir jusqu’à 1,7 million d’actions de la société à un prix d’exercice de 200,9266 dollars par action.

** L'émission de ce bon de souscription est liée à un contrat à long terme de fourniture de groupes électrogènes de secours pour les centres de données d'Amazon, les actions devenant acquises en fonction d'un montant total de paiements effectués par Amazon pouvant atteindre 8 milliards de dollars

** Les premières livraisons prévues dans le cadre de cet accord devraient totaliser 2,4 milliards de dollars en 2027 et 2028

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 28,44% depuis le début de l’année

Valeurs associées

AMAZON.COM
245,9600 USD NASDAQ -0,99%
GENERAC HLDGS
175,095 USD NYSE +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,41 -2,83%
Or
4 272,05 +0,20%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
2CRSI
29,06 +9,25%
EUR/USD SPOT
1,14676 +0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank