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Generac s'envole après avoir conclu un contrat de 2,4 milliards de dollars avec Amazon
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 11:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Le titre du fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N s'envole de 34,5 % à 235,50 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise a signé un contrat à long terme pour fournir des générateurs de secours aux centres de données d'Amazon AMZN.O

** Les premières livraisons devraient totaliser environ 2,4 milliards de dollars en 2027 et 2028; le montant total est estimé à 8 milliards de dollars au maximum

** GNRC émet un bon de souscription à l'intention d'AMZN lui permettant d'acquérir jusqu'à 1,69 million d'actions GNRC jusqu'en 2033 au prix de 200,93 dollars par action, ce qui représente environ 3 % des actions en circulation de GNRC

** GNRC avait annoncé pour la première fois un accord début juin, sans dévoiler les termes du contrat, son coût ni le nom de l'"hyperscaler"

** Selon Citigroup, les investisseurs tablaient sur un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars en 2027 provenant du deuxième client "hyperscaler" de GNRC; l'accord avec AMZN est "nettement plus important que prévu"

** Cet accord, ajouté à un carnet de commandes déjà annoncé d'environ 1,35 milliard de dollars provenant d'hyperscalers et de services de colocation pour 2027, laisse entrevoir un potentiel de chiffre d'affaires lié aux centres de données d'environ 2,5 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui est supérieur à nos estimations – Citi

** Seize analystes couvrant le titre lui attribuent la note "acheter" ou supérieure, six la note "conserver", avec un objectif de cours médian de 285 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse d'environ 28 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

AMAZON.COM
245,9600 USD NASDAQ -0,99%
GENERAC HLDGS
175,140 USD NYSE +0,04%
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