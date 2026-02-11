 Aller au contenu principal
Generac s'accroît grâce à la demande des centres de données
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Generac Holdings GNRC.N ont progressé de 18% le mercredi pour atteindre leur plus haut niveau en trois ans, à 215,12 dollars, après que la société a publié des résultats pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, mais a prévu une croissance des ventes nettes de l'ordre de 10 % pour 2026, alors que sa présence sur le marché des centres de données s'est accrue

** Les actions de GNRC sont en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis juillet ** Le bénéfice par action ajusté de 1,61 $ et le chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars du quatrième trimestre ont manqué les estimations des analystes de 1,77 $ et 1,16 milliard de dollars, selon LSEG, alors que le ralentissement de l'activité des pannes d'électricité a frappé la demande de générateurs domestiques

** Les ventes du segment résidentiel ont chuté de 23 %, mais le segment commercial et industriel a enregistré une hausse des ventes de 10 % grâce aux commandes des clients des centres de données qui se sont renforcées

** Le directeur général Aaron Jagdfeld a déclaré que "la dynamique du marché final des centres de données s'est encore accélérée" et il s'attend à ce que la position de GNRC en tant que fournisseur clé des hyperscalers augmente le carnet de commandes de CO au cours des prochains trimestres

** L'action a récemment été évaluée à 22 fois les bénéfices attendus, par rapport à son PE prévisionnel moyen sur 5 ans d'environ 21, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur, selon les données du LSEG

** GNRC a maintenant augmenté d'environ 58% depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,4% pour le S&P 500 .SPX et un gain de 13% pour le S&P 500 Industrials .SPLRCI .

** La note moyenne de 23 analystes est "acheter" et la prévision médiane est de 202 $

