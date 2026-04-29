Generac relève ses objectifs grâce à la demande en énergie de secours et aux centres de données
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:17
Generac a relevé ses perspectives de croissance après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe prévoit désormais une progression de ses ventes nettes en 2026 comprise entre un niveau moyen et élevé à deux chiffres, contre une estimation précédente située au milieu de cette fourchette. Cette révision s'appuie sur une demande soutenue pour les générateurs de secours, alimentée par la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes et les inquiétudes concernant la fiabilité des réseaux électriques.
L'entreprise profite également de l'essor des centres de données, avec une montée en puissance de son carnet de commandes et des avancées dans les processus d'homologation auprès de grands acteurs du cloud. Les ventes du segment commercial et industriel ont ainsi bondi d'environ 28% sur le trimestre, tandis que l'activité résidentielle, principale source de revenus, a progressé de 1%. Generac a par ailleurs réorganisé ses activités en deux divisions, Résidentiel et Commercial & Industriel, afin de mieux répondre à l'évolution de la demande.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 1,06 milliard de dollars, légèrement supérieur aux attentes fixées à 1,05 milliard. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,80 dollar, dépassant nettement les prévisions de 1,33 dollar. A la suite de ces annonces, le titre du groupe progresse d'environ 14% en séance, reflétant la confiance des investisseurs dans ses perspectives de croissance.
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