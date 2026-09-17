Generac et Amazon concluent un accord à long terme de 2,4 milliards de dollars portant sur la fourniture de groupes électrogènes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain d'équipements électriques Generac GNRC.N a signé un accord à long terme portant sur la fourniture de groupes électrogènes de secours destinés aux centres de données d'Amazon AMZN.O . Selon un document réglementaire publié mercredi, les premières livraisons devraient représenter un montant total d'environ 2,4 milliards de dollars en 2027 et 2028.

L'action Generac a bondi de plus de 40% en séance prolongée.

Dans le cadre de cet accord, Generac a émis un bon de souscription au profit d’Amazon.com NV Investment Holdings, lui permettant d’acquérir jusqu’à 1,69 million d’actions du fabricant de générateurs au prix de 200,93 dollars par action.

Environ 307 954 actions ont été acquises immédiatement, tandis que les actions restantes le seront par tranches liées aux achats par Amazon de générateurs de secours, pour un montant total pouvant atteindre 8 milliards de dollars.

Ce bon de souscription est exerçable jusqu’en septembre 2033 et représente près de 3% des actions en circulation de Generac.

Amazon a déjà reçu des bons de souscription de la part de fournisseurs liés au développement de son infrastructure d’IA et de cloud, notamment le producteur d’hydrogène Plug Power et l’opérateur de fret aérien ATSG.