Generac en hausse grâce à un contrat d'alimentation électrique pour un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de la société d'électricité Generac GNRC.N ont progressé de 9% pour atteindre environ 294 $ lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a signé un accord d'approvisionnement mondial avec un opérateur de centres de données hyperscale de premier plan pour la fourniture de générateurs de secours

** Les termes de l'accord, notamment le montant du contrat et le nom de l'opérateur hyperscale, n'ont pas été divulgués

** Quatorze des 21 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 7 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 280 $

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 97,5% à la dernière clôture