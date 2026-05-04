GeneDx s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** Le titre de la société de génomique GeneDx WGS.O chute de 43% à 38,69 dollars en séance prolongée ** La société révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , les ramenant à une fourchette comprise entre 475 et 490 millions de dollars, contre une projection précédente de 540 à 555 millions de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 102,3 millions de dollars pour le premier trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 112,96 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** WGS en baisse d'environ 48% depuis le début de l'année