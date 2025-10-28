GeneDx augmente après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
28 octobre - ** Les actions de la société de tests génétiques GeneDx WGS.O augmentent de11 % à 145,51 $, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de trois ans
** La société affiche un chiffred'affaires de 116,7 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes (104,1 millions de dollars)
** Le bénéfice par action ajusté de la société pour le troisième trimestre dépasse également les estimations
** WGS relève ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à 425-428 millions de dollars, contre 400-415 millions de dollars précédemment
** Huit analystes sur neuf évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; le PT médian est de 125 $
** A la dernière clôture, WGS était en hausse de 70% depuis le début de l'année
