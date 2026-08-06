Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

Gen Digital GEN.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour l’ensemble de l’année, signe d’une forte demande pour sa gamme de produits de cybersécurité face à la multiplication des menaces en ligne alimentées par l’IA.

La société de sécurité numérique tire parti d’un environnement de menaces accru, dans lequel les outils d’IA générative permettent aux cybercriminels de créer plus facilement des e-mails de hameçonnage sophistiqués, des escroqueries et des attaques d’usurpation d’identité.

Voici quelques détails sur ce trimestre:

* L’inquiétude des consommateurs face à la fraude liée à l’IA est devenue le principal catalyseur de l’acquisition de nouveaux clients, a déclaré le directeur général Vincent Pilette à Reuters.

* Gen constate une augmentation du nombre d’abonnés à son produit phare, Norton 360, sa suite complète de solutions de sécurité numérique et de protection contre les logiciels malveillants, a précisé Pilette.

* Dans la perspective de l’exercice 2027, Pilette a désigné la monétisation de l’adoption du bien-être financier comme le principal indicateur de réussite.

* Gen prévoit “100 millions de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire provenant de l’adoption du bien-être financier” au cours des 18 prochains mois.

* La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 5,38 et 5,48 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 5,33 à 5,43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

* Elle table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 2,87 dollars (XX,XX euros) et 2,97 dollars (YY,YY euros), contre une fourchette précédente de 2,85 dollars (ZZ,ZZ euros) à 2,95 dollars (AA,AA euros).

* Gen a annoncé un chiffre d’affaires de 1,34 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 3 juillet, contre une estimation moyenne des analystes de 1,31 milliard (YY,YY milliard d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, Gen Digital a réalisé un bénéfice de 71 centimes par action, dépassant ainsi l'estimation de 69 centimes.