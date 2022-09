Gemway Assets parie sur un regain d'interêt pour la Chine

(NEWSManagers.com) - Après deux années "compliquées" sur les marchés émergents, sa spécialité, Gemway Assets se veut optimiste. La société de gestion comptabilise 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion au travers de quatre fonds dont trois sur les actions et un sur les obligations. L'ensemble des fonds est classé article 8 selon la classification européenne extra-financière SFDR et les trois fonds actions ont obtenu le Label ISR (investissement socialement responsable). Il s'agit de GemEquity, le fonds phare qui regroupe 1 milliard d'euros d'actifs, de GemAsia (140 millions d'encours) et de GemChina (110 millions d'encours).

La société de gestion a commencé à se développer en Italie où elle a collecté 93 millions d'euros en net depuis 2021 ainsi qu'en Espagne après s'être faite référencer sur les plateformes Allfunds et Inversis.

2022 "a été l'année d'un nouveau défi" avec le lancement d'un fonds obligataire, le premier de la société de gestion. Baptisé GemBond, géré par Guillaume Riteau et spécialisé sur la dette émergente, il a rassemblé à ce stade 11 millions d'euros d'encours.

La société de gestion attend un investissement "significatif" de la part d'un gros investisseur institutionnel français dans son fonds GemEquity, a annoncé en conférence de presse Michel Audeban, le cofondateur et directeur général de Gemways Assets.

La société attend pour la Chine une croissance "plus saine mais nettement moins importante pour les 20 prochaines années" en raison de la crise immobilière que traverse le pays, a expliqué Bruno Vanier, cofondateur et président de la société de gestion. "Cela ne veut pas dire que c'est mauvais pour les marchés boursiers. On trouve même que cette crise est plutôt positive dans la mesure où elle enlève de la croissance qui n'était pas de bonne qualité", poursuit-il, rappelant que l'immobilier représente près d'un quart de l'économie chinoise. "Le gouvernement est en train de racheter progressivement les foncières qui ont fait faillite ou sont en quasi-faillite. La Chine a les moyens de garder la situation sous contrôle", juge le gérant. Si certains chinois ont manifesté ces dernières semaines et refusé de payer leurs emprunts immobiliers, ce n'était pas parce qu'ils ne pouvaient plus payer, mais parce qu'ils refusaient de payer pour des appartements qu'ils ne verront probablement jamais construits. "Cela n'a rien à voir avec la crise des subprimes de 2007-2008 aux Etats-Unis, explique Bruno Vanier. Ici les ménages chinois ne sont pas surendettés".