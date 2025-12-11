Gemini Space bondit après avoir obtenu une licence américaine pour les marchés prédictifs

11 décembre - ** Les actions de la plateforme cryptographique Gemini Space GEMI.O ont bondi de 16% à 13,19 $ avant le marché

** La société déclare avoir reçu une licence de la Commodity Futures Trading Commission pour offrir des marchés de prédiction aux clients américains

** Les marchés de prédiction permettent aux investisseurs de parier sur les résultats de n'importe quel événement ou sujet, y compris les tournois sportifs et la politique monétaire

** La société est le dernier entrant dans ce domaine aux États-Unis.

** Six courtiers sur 10 considèrent l'action comme "achetée", quatre comme "conservée"; la prévision médiane est de 28,5 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action a perdu près de 70% de sa valeur par rapport à son prix d'introduction en bourse de 37,01 dollars

** La société a fait ses débuts en bourse en septembre