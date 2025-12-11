 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gemini Space bondit après avoir obtenu une licence américaine pour les marchés prédictifs
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la plateforme cryptographique Gemini Space GEMI.O ont bondi de 16% à 13,19 $ avant le marché

** La société déclare avoir reçu une licence de la Commodity Futures Trading Commission pour offrir des marchés de prédiction aux clients américains

** Les marchés de prédiction permettent aux investisseurs de parier sur les résultats de n'importe quel événement ou sujet, y compris les tournois sportifs et la politique monétaire

** La société est le dernier entrant dans ce domaine aux États-Unis.

** Six courtiers sur 10 considèrent l'action comme "achetée", quatre comme "conservée"; la prévision médiane est de 28,5 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action a perdu près de 70% de sa valeur par rapport à son prix d'introduction en bourse de 37,01 dollars

** La société a fait ses débuts en bourse en septembre

Valeurs associées

GEMINI SPACE RG-A
11,3600 USD NASDAQ -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank